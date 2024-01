Per Leihe auf die Insel: Werner wechselt von RB Leipzig zu Tottenham

Die Leihe ist fix, der Wechsel perfekt: Timo Werner (27) geht bis Saisonende zu Tottenham Hotspur. © Jan Woitas/dpa

Der 27 Jahre alte Angreifer bestand am Dienstag den Medizincheck beim Klub aus der englischen Premier League erfolgreich und wechselt für zunächst sechs Monate nach London. Das gaben beide Klubs am Dienstagabend bekannt.

Tottenham sicherte sich zudem eine Kaufoption für Werner, die dem Vernehmen nach bei 17 Millionen Euro liegen soll.



Werner will bei den Spurs Spielpraxis sammeln und sich für die Heim-EM im Sommer empfehlen. In Leipzig hatte er seinen Stammplatz verloren, stand in der Champions League nie und in der Bundesliga nur zweimal in der Startelf.

Im System von Tottenhams Trainer Angelos Postecoglou (58) könnte Werner zunächst die Rolle von Heung-min Son (31) übernehmen. Der frühere Bundesliga-Profi ist im Januar beim Asien-Cup im Einsatz.