Nach 14 Jahren zurück im DFB-Pokal: ZFC Meuselwitz freut sich über Geldregen

Alles in Kürze

Meuselwitz - Der ZFC Meuselwitz hat zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Thüringen-Pokal gewonnen und sich für die erste Runde im DFB-Pokal qualifiziert.

Der ZFC Meuselwitz wurde seiner Favoritenrolle gerecht und tritt in der kommenden Saison im DFB-Pokal an. © IMAGO / opokupix

Der Regionalligist gewann das Endspiel vor 2744 Zuschauern gegen den Sechstligisten FC An der Fahner Höhe am "Finaltag der Amateure" mit 3:1 (1:0).

Meuselwitz dominierte die Partie, ohne jedoch zu glänzen. Fahner Höhe, aktuell auf Platz zwei in der Thüringenliga und noch mit Chancen auf den Meistertitel, verteidigte im Rahmen ihrer Möglichkeiten aufopferungsvoll und ging immer wieder beherzt in die Zweikämpfe.

Die Führung durch Daniel Haubner (22. Minute) entsprang einem katastrophalen Abspielfehler im Aufbau vor dem eigenen Strafraum. Haubner hatte freie Bahn, spielte noch Torhüter Christopher Müller aus und schob ein. In der 54. Minute schob René Eckardt völlig frei am Elfmeterpunkt zum 2:0 ein. Henrik Wurr erhöhte in der 64. Minute bei strahlendem Sonnenschein zum 3:0, ehe Jan-Lucas Bärwolf (82.) das Ehrentor gelang.

Durch das Erreichen der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals kassiert der ZFC eine Antrittsgage von rund 210.000 Euro.