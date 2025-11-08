Zoff eskaliert: Fußball-Fans bei Oberliga-Spiel verletzt

Bischofswerda - Unschöne Szenen am Rande eines Oberliga-Spiels. Die Polizei musste am Sonnabend beim Fünftliga-Kick zwischen dem Bischofswerdaer FV und dem FC Einheit Wernigerode einen handfesten Streit beruhigen.

Die Polizei und der Rettungsdienst rückten zum Oberliga-Match zwischen Bischofswerda und Wernigerode aus. © RocciPix/Rocci Klein

Ein größeres Aufgebot samt Notarzt und Rettungsdienst war in die Dietrich-Bonhoeffer-Straße ausgerückt, nachdem der Sicherheitsdienst die Ordnungshüter gerufen hatte.

Wie ein Sprecher der Polizei Görlitz auf Nachfrage von TAG24 erklärte, gerieten die Fans von Heim- und Gastmannschaft am Bratwurststand aneinander.

Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge drei Personen sich leichte Verletzungen zuzogen.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort sollen unter den Gäste-Fans aus Sachsen-Anhalt auch Personen aus Halle gewesen sein.

Diese sollen eine behinderte weibliche Fußball-Anhängerin fortwährend beleidigt haben, weshalb die Situation eskalierte.

Der handfeste Tumult soll dann nur etwa 10 Minuten gedauert haben. Das Spiel, das vor 189 Zuschauern stattfand, musste nicht unterbrochen werden.