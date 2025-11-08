Thomas Müller kommt im Dezember zurück nach Bayern: So bereiten sich seine Eltern vor

Vancouver/München - Der ehemalige FC-Bayern -Star Thomas Müller (36) kommt im Dezember zurück in seine Heimat Bayern . Sein Verein Klub Vancouver Whitecaps hat baldige Winterpause - und der Fußballer will wertvolle Zeit mit seinen Eltern verbringen.

Thomas Müller (36) wird Weihnachten in Bayern verbringen. © Darryl Dyck/The Canadian Press/AP/dpa

Für seinen Heimatbesuch hat der 36-Jährige zum Glück eine Wohnung mitten in München. Doch die Weihnachtszeit will Thomas Müller natürlich mit seinen Eltern Klaudia und Gerhard verbringen. Die freuen sich ganz besonders auf ihren Heimkehrer - zuletzt besuchten sie ihren Sohn in Vancouver.

Wie die "AZ" berichtet, sprachen die beiden im "Hullis"-Spiegelzelt über Thomas' Zeit in Vancouver und wie die Familie die Festtage verbringen will.

8000 Kilometer trennen den Fußballer von seinen Eltern, Ehefrau Lisa und seinem Herzensverein, dem FC Bayern. Doch der 36-Jährige findet immer Zeit, mit seiner Familie Kontakt zu halten. "So weit ist das heute ja gar nicht mehr - es gibt ja Bildtelefon", verriet Vater Gerhard pragmatisch.

Bei ihren Besuchen in Kanada haben sie "nachgeschaut, ob er gut untergebracht ist in Kanada" - und wurden nicht enttäuscht. Augenzwinkernd erzählte Gerhard: "Er muss nicht in einem Kellerloch hausen."

Rund vier Wochen soll Müller ab Dezember in München verbringen. In seinem Newsletter ließ er die Leser an seiner Vorfreude teilhaben: "Ich freue mich auf Familie, Freunde und die Weihnachtszeit, inklusive Weihnachtsschmankerl."