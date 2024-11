Zunge verschluckt! Zuschauer rettet Fußballer das Leben

Kurz vor Schluss setzte Ticheims Kicker Tino Müller zu einem Kopfball an. Dann der Schock: "Während des Vorfalls ist die Zunge von Tino nach hinten gerutscht, was lebensbedrohlich sein kann", teilte der Klub auf Facebook mit. "Ein Zuschauer bemerkte die Situation und eilte sofort zur Hilfe."

Am Sonntagnachmittag musste sich der SV Traktor Tucheim in der Kreisoberliga gegen Eintracht Hohenwarthe ( Sachsen-Anhalt ) durchsetzen.

Allerdings hätte weder das Gegnerteam noch der Schiedsrichter die Ernsthaftigkeit der Situation mitbekommen.

In einer Fairplay-Geste revanchierten sich die Hohenwarther Kicker dann, indem sie in der 89. Minute Tucheims Finn Eickhoff bis zur Mittellinie durchlaufen ließen. So holten sich die Gastgeber den Zwei-Punkte-Abstand wieder zurück und beendeten das Match mit 3:5.

"Es war eine sportlich großartige Geste, die zeigt, dass es nicht immer nur um Gewinnen oder Verlieren geht, sondern auch um Respekt im Fußball", schreibt der Klub abschließend, "Ein besonderer Dank gilt dem Zuschauer, der rasch und beherzt eingriff und somit Leben retten konnte."