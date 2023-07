Besser als Tony Hawk! Sie sind keine 15 Jahre alt und machen das

Gui Khury (14) fliegt durch die Lüfte, als habe die Schwerkraft keine Bedeutung. © Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Khury war der erste Mensch, der einen 1080er auf einer Halfpipe landen konnte.

Ein 1080er ist eine dreifache Drehung!



Der Brasilianer landete bereits im Alter von acht Jahren einen 900er, also zweieinhalb Umdrehungen, was vorher nie jemand in seinem Alter geschafft hatte.

Mit 10 Jahren und 7 Monaten war er außerdem der jüngste Mensch, der je an den X-Games teilgenommen hat.

Die X-Games sind eine jährliche Sportveranstaltung, die vom US-amerikanischen Sportsender ESPN ausgetragen wird und sich auf Extremsportarten konzentriert. Dabei treten Athleten aus der ganzen Welt in Disziplinen wie Skateboarden, BMX-Fahren, Motocross, Snowboarden an, um ihre Fähigkeiten und Tricks zu präsentieren.



Bei den X-Games California in Ventura am Sonntag packte der nur 1,54 Meter hohe Junge wieder einen aus. Mit einem sauber gelandeten 900er (zweieinhalb Umdrehungen) holte sich der 14-Jährige die nächste Goldmedaille bei den X-Games.

Die Moderatorin war völlig aus dem Häuschen, wie der Twitter-Clip zeigt.