Halbmarathon-Tragödie! Läufer (24) fühlt sich unwohl - und stirbt kurze Zeit später im Krankenhaus

Glasgow (Schottland) - Ein Wohltätigkeitslauf in der schottischen Hauptstadt Glasgow ist von einer Tragödie überschattet worden.

Nach einer erstmedizinischen Behandlung wurde er in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Doch alle Bemühungen, das Leben des jungen Mannes zu retten, schlugen fehl. Er verstarb nur kurze Zeit später wohl an den Folgen seines Zusammenbruchs. Das gaben die Beamten zudem bekannt, ohne jedoch nähere Details zu den Todesumständen zu geben.

Dieser hatte während eines Halbmarathons entlang einer im Herzen der Großstadt gelegenen Parkanlage über Unwohlsein geklagt, berichtete unter anderem die britische Boulevardzeitung The Sun unter Berufung auf die örtliche Polizei.

Am gestrigen Sonntag sei nach Angaben mehrerer Medien nämlich ein 24 Jahre alter Mann im Rahmen des Events "Winter Warmer Run" auf tragische Art und Weise ums Leben gekommen.

Der "Winter Warmer Run" ist ein Spendenlauf, der zu Beginn eines Kalenderjahres in unterschiedlichen Städten des Vereinigten Königreichs ausgetragen wird. Neben Glasgow findet das vom Veranstalter "The Fix Events" organisierte Event unter anderem in Manchester, Newcastle sowie Edinburgh statt.

Die dabei erzielten Erlöse kommen dem guten Zweck zugute, so fließt der Gewinn beispielsweise in die Kasse von Shelter Cymru. Die walisische Wohltätigkeitsorganisation beschäftigt sich mit dem Wohnungsbau für Hilfsbedürftige und Obdachlosigkeit - die mit finanzieller Unterstützung weitere Projekte fördern können.