Wolff brüllt und tobt nach WM-Aus! Deutscher Handball-Held fordert Aufarbeitung

Andreas Wolff (33) hatte auf der Platte wiederholt ein Hühnchen mit seinen Abwehrspielern zu rupfen. © Soeren Stache/dpa

Schon in der Pause vor der Verlängerung war Wolff deshalb zu beobachten, wie er wie ein Rohrspatz schimpfend auf der Bank Platz nahm - nur seinem Rückhalt mit 42 Prozent parierten Bällen war es zu verdanken, dass das DHB-Team diese überhaupt erreicht hatte.

Nach Abpfiff, als Deutschland nach der 30:31-Niederlage gegen Portugal endgültig aus dem Turnier ausgeschieden war, platzte es dann aus dem 33-Jährigen heraus.

Er tobte und brüllte, lief kopfschüttelnd und abwinkend über die Platte und ließ seinem Frust über den verpassten Halbfinaleinzug freien Lauf.

Dass er zum dritten Mal in diesem Turnier zum Player of the Match gekürt wurde, war Wolff herzlich egal - die Auszeichnung schleuderte er gleich, nachdem er sie in Empfang genommen hatte, in Richtung Spielfeldrand.