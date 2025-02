Handball-WM: Tumulte im Finale! Olympiasieger Dänemark holt sich den Titel

Fortsetzung des Artikels laden

29. Januar, 14.06 Uhr: Deutschlands Handballer kämpfen ums Halbfinale

Massive Abwehr, starke Torhüter - und ein Juri Knorr (24) als X-Faktor: Deutschlands Handballer gehen mit einem klaren Plan und ganz viel Zuversicht in ihr WM-Viertelfinale gegen Portugal. "Es wird ein sehr enges, umkämpftes Spiel", prophezeite Rückraumspieler Julian Köster und betonte vor der Partie am Mittwochabend (20.30 Uhr): "Wir hauen alles rein in dieses Viertelfinale. Wir wollen das genießen." Linksaußen Lukas Mertens (28) versprach: "Wir sind heiß." Gegen das bei der WM noch ungeschlagene portugiesische Überraschungsteam ist vor allem die deutsche Defensive in höchster Alarmbereitschaft. Denn keine Mannschaft - nicht Dänemark (178) und auch nicht Frankreich (176) - erzielte in der Hauptrunde mehr Tore als die Südeuropäer (179). "Die Portugiesen spielen bislang ein überragendes Turnier, haben eine richtig gute Truppe zusammen. Es wird alles andere als einfach", so Köster. Zuletzt spielte die DHB-Auswahl unmittelbar vor der Heim-EM vor einem Jahr gegen Portugal - und gewann zwei Mal (34:33 und 35:31) knapp.

27. Januar, 21.50 Uhr: DHB-Team droht Viertelfinale vor leeren Rängen

Am Mittwoch bestreitet Deutschland seine Viertelfinal-Partie gegen Portugal - doch die Halle in Oslo dürfte dabei weitgehend leer bleiben! "Ich habe gestern mit den Norwegern gesprochen und bis jetzt sind 4000 Tickets weg", erzählte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (48) am heutigen Montag auf einer Pressekonferenz. Kapazitäten hätte die Unity Arena in der norwegischen Hauptstadt eigentlich für rund 13.500 Personen. Der Grund dafür dürfte wohl das frühe Ausscheiden von Co-Gastgeber Norwegen sein, der potenziell gegen Deutschland gespielt hätte, allerdings das Viertelfinale verpasste - bisher blieben Spiele ohne Beteiligung einer der Ausrichter-Nationen eher schlecht besucht. Doch Meckes bleibt positiv: "Das heißt, es gäbe noch Platz für deutsche Fans in der Arena, wo wir natürlich hoffen, dass da der ein oder andere den Weg hierher findet."

DHB-Sportvorstand Ingo Meckes (48) hat die Hoffnung auf mehr Fans noch nicht aufgegeben. © Soeren Stache/dpa

Beim deutschen Training in der Unity Arena in Oslo blieben die Zuschauertribünen leer - im Viertelfinale könnte sich ein ähnliches Bild bieten. © Soeren Stache/dpa

27. Januar, 12.50 Uhr: Golla ruft WM-Neustart für Handballer aus

Nach der Ankunft in Oslo rief Kapitän Johannes Golla (27) für die deutschen Handballer einen WM-Neustart aus. "Der Umzug ist für uns das Zeichen, dass das Turnier jetzt richtig losgeht, weil wir in der K.-o.-Runde angekommen sind", sagte der 27-Jährige mit Blick auf das Viertelfinale gegen Portugal am Mittwoch (20.30 Uhr). "Darauf freuen wir uns." Der Respekt vor dem Gegner ist groß, schalteten die Portugiesen im Turnierverlauf mit dem Olympia-Dritten Spanien, dem EM-Dritten Schweden und Co-Gastgeber Norwegen doch gleich drei Handball-Großmächte aus. "Wenn man sieht, wen die alles hinter sich gelassen haben, sagt das viel über ihre Qualität aus", sagte Bundestrainer Alfred Gislason (65).

Die deutschen Handballer um Johannes Golla (27) sind von Dänemark nach Norwegen umgezogen. Dort geht es im K.-o.-Spiel gegen Portugal um den Einzug ins Halbfinale. © Soeren Stache/dpa

27. Januar, 12.04 Uhr: Knorr gibt grünes Licht fürs WM-Viertelfinale

Spielmacher Juri Knorr (24) hat grünes Licht für einen Einsatz im WM-Viertelfinale der deutschen Handballer gegen Portugal gegeben. Der 24-Jährige, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien krankheitsbedingt verpasst hatte, flog am Montag Vormittag in den Spielort Oslo. Am Mittwoch (20.30 Uhr) steht in der norwegischen Hauptstadt das Duell mit den Iberern an. "Die Tage haben mir gut getan. Mir geht es soweit ganz gut", sagte Knorr dem SID am Montag: "Wir haben gestern noch einmal einen Bluttest gemacht, die Werte sind in Ordnung. Ich bin für das Viertelfinale bereit, sonst wäre ich nicht hier. Es ist schon verrückt." Knorr hatte sich zuletzt am Wochenende für Untersuchungen in Deutschland aufgehalten und könnte nun bereits am Nachmittag mit der Mannschaft von Alfred Gislason (65) trainieren.

Deutschland kann im Viertelfinale wieder auf Juri Knorr (24) bauen. © Claus Fisker / Ritzau Scanpix / AFP

26. Januar, 18.36 Uhr: Knorr vor Rückkehr zum DHB-Team

Deutschlands Handballer sind guter Dinge, im WM-Viertelfinale wieder auf Juri Knorr (24) zurückgreifen zu können. "Wir gehen davon aus, dass wir am Mittwoch wieder vollzählig sind", sagte Nationalmannschaftsmanager Benjamin Chatton (43) bei der Abreise nach Oslo am Sonntagvormittag. Der erkrankte Knorr, der die Hauptrundenpartien gegen Italien und Tunesien verpasst hatte und sich am Wochenende für Untersuchungen in Deutschland aufhielt, brach noch nicht mit der Mannschaft nach Norwegen auf. Doch im DHB-Lager herrscht Optimismus, dass der Spielmacher zum Start der K.o.-Phase wieder eingreifen kann.

Könnte schon bald wieder für die deutsche Handall-Nationalmannschaft auf dem Parkett stehen: Juri Knorr (24). © Soeren Stache/dpa

26. Januar, 17.30 Uhr: DHB-Team trifft im Viertelfinale auf Portugal

Die deutschen Handballer treffen im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf Portugal. Die Südeuropäer sicherten sich durch einen komfortablen 46:28-Erfolg über Chile den Sieg in ihrer Hauptrundengruppe. Das Spiel findet am kommenden Mittwoch in Norwegens Hauptstadt Oslo statt. Das DHB-Team hatte sich schon am Donnerstag mit dem Erfolg über Italien den zweiten Platz in seiner Gruppe gesichert und so den vorzeitigen Einzug in die Runde der besten Acht perfekt gemacht. Der abschließende Sieg im Hauptrundenduell mit Tunesien war bedeutungslos. Gruppensieger ist Gold-Favorit Dänemark, der es im Viertelfinale mit Brasilien zu tun bekommt.

26. Januar, 14.32 Uhr: Zuschauerperspektive! Golla fürs Viertelfinale geschont

Sein rundes Jubiläum hätte Kapitän Johannes Golla (27) gerne anders gefeiert. Zum Beispiel mit einem Tor oder einem guten Block in der Abwehr. Stattdessen erlebte der 27-Jährige sein 100. Länderspiel für die deutsche Handball-Nationalmannschaft nur aus der Zuschauerperspektive. "Der Körper hat sich sehr gefreut und die Jungs haben das auch gut gemacht. Aber natürlich, im 100. Länderspiel hätte man vielleicht gerne eine Minute auf dem Feld gestanden", sagte Golla nach dem lockeren 31:19 zum WM-Hauptrundenabschluss gegen Tunesien. Auf dem Mannschaftsfoto nach dem Spiel in Herning posierte Golla mit einer kleinen Torte, in der die Zahl 100 steckte. Da das DHB-Team eh schon für das Viertelfinale qualifiziert war, hatte Bundestrainer Alfred Gislason (65) seinen Kapitän sowie weitere Stammkräfte geschont. "Zu der Zeit im Turnier ist die Pause mehr wert, als dann mal kurz aufs Feld zu laufen", befand Golla. Als Länderspiel wird der Abend auf der Bank dennoch gewertet.

100 Länderspiele für die deutschen Handballer. Nationalspieler Johannes Golla (27) feiert gegen Tunesien ein rundes Jubiläum - zumindest offiziell. © Sören Stache/dpa

25. Januar, 21.58 Uhr: Abpfiff! Deutschlands Handballer feiern Kantersieg gegen Tunesien

Trotz einiger Personalsorgen haben die deutschen Handballer die WM-Hauptrunde mit einem mühelosen Erfolg abgeschlossen. Die bereits für das Viertelfinale qualifizierte Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason besiegte Außenseiter Tunesien mit 31:19 (18:8) und steigt mit einem Sieg im Rücken am Sonntag in den Flieger nach Oslo. Dort beginnt für das DHB-Team am Mittwoch die K.o.-Phase. Gegner sind entweder die Portugiesen oder die Brasilianer. Gegen Tunesien musste der Olympia-Zweite auf die erkrankten Juri Knorr, Rune Dahmke und Lukas Stutzke sowie den verletzten Franz Semper verzichten. Dafür kam Marian Michalczik erstmals bei dieser WM zum Einsatz. David Späth überragte im Tor mit zahlreichen Paraden. Vor mehr als 4.000 Zuschauern in Herning war Marko Grgic mit elf Toren bester deutscher Werfer.

Lieferte wieder einmal ab: Deutschlands Schlussmann David Späth (22). © Henning Bagger / Ritzau Scanpix / AFP

54. Minute: Deutschland setzt noch einen oben drauf

Weniger als zehn Minuten sind noch zu gehen. Allmählich dürften sich die Tunesier den Schlusspfiff sehnlichst herbeiwünschen, liegen die Nordafrikaner mit 14 Treffern zurück. 30:16 für das Team von Deutschlands Trainer Alfred Gislason.

49. Minute: Deutsche Handballer bauen Führung weiter aus

Die Schlussviertelstunde ist angebrochen! Die Deutschen bleiben weiter konzentriert, spielen den Stiefel mit all ihrem Können weiter konsequent durch - und führen nun sogar schon 27:13.