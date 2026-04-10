10.04.2026 07:00 Anders als beim Hinspiel-Remis! Ferndorf soll für HCE kein Stolperstein werden

Enttäuschte Gesichter gab's beim HCE nach dem Hinspiel. Da verspielten Sebastian Greß & Co. gegen Ferndorf drei Tore Vorsprung in den letzten vier Minuten.

Von Tim Schölzel

Kreuztal - "Stolpersteine gibt es in dieser Liga überall", findet Rico Göde (43) vor dem Auswärtsspiel am Freitag beim TuS Ferndorf (19.30 Uhr). Ausdrücklich den kommenden Gegner meinte der Sportliche Leiter des HC Elbflorenz damit eigentlich gar nicht - aber irgendwie doch.

Enttäuschte Gesichter gab's beim HC Elbflorenz nach dem Hinspiel. Da verspielten Sebastian Greß (31, r.) & Co. gegen Ferndorf drei Tore Vorsprung in den letzten vier Minuten. © Lutz Hentschel Die Aussage spielte eher auf das gesamte Restprogramm an. Nicht nur das seines Teams, sondern auch das der Kontrahenten aus Bietigheim und Balingen im Rennen um die vorderen beiden Plätze. "Du kannst zu jeder Mannschaft fahren und es kann nicht so laufen, wie man sich das vorstellt", unterstreicht der ehemalige Kreisläufer. Um dann eben doch konkret beim heutigen Duell in Kreuztal zu sein: "Die Sporthalle Stählerwiese ist sehr speziell. Sehr eng." Zwar passen nur 1400 Fans in die Halle des Tabellenvierzehnten. Dafür gehen die Ränge fast unmittelbar bis zum Spielfeld. Und mit mehr als 95 Prozent Auslastung haben die Ferndorfer den besten Schnitt der Liga.

HCE kam im Hinspiel nicht über ein Remis hinaus

Rico Göde (43) warnt vor der besonderen Atmosphäre in Ferndorf. © Matthias Rietschel