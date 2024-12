"Butter" weg, Punkte weg! Elbflorenz gibt in Minden sicher geglaubten Sieg ab

Minden - Auswärtspleite für den HC Elbflorenz ! Die Jungs von Coach André Haber zeigten bei der 31:33 (19:14)-Niederlage in Minden zwei völlig unterschiedliche Hälften und gaben im zweiten Durchgang einen 7-Tore-Vorsprung aus der Hand.

Auch die acht Tore von Kapitän Sebastian Greß änderten nichts an der Niederlage in Minden. © Mathias M. Lehmann

Gegen die hohe Mindener Verteidigung hatten die Tiger zu Beginn keine Probleme. Dresdens Rückraumspieler kamen immer wieder mit ihrem Tempo durch und nahmen sich in Person von Sebastian Greß (8 Tore) immer wieder die Würfe.

Nach 20 Minuten beendeten die Ostwestfalen ihr defensives Experiment. Da führte Elbflorenz aber schon 14:10. Zum Pausentee erhöhte Doruk Pehlivan per Freiwurf auf plus fünf, nachdem die Elbestädter sogar in doppelter Unterzahl agieren mussten.

Die Partie drehte trotz der Überlegenheit im ersten Durchgang: Der Rhythmus kam den Dresdnern komplett abhanden.

"Jetzt geht es darum, besser zu sein. Dann gewinnen wir das Spiel", forderte Haber in der Auszeit beim ersten Dresdner Rückstand 26:27 (53. Minute). Genau das passierte aber nicht.