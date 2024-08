DHB-Pokal: Darum träumt Elbflorenz-Coach André Haber vom Final Four

Die Dresdner Handballer des HC Elbflorenz starten am Samstag mit der ersten Runde im DHB-Pokal in die Saison. Träumen darf dabei erlaubt sein.

Von Enrico Lucke

Dresden - Am Sonnabend startet der HC Elbflorenz in die Saison. Ab 20 Uhr geht's auf der Platte der HSG Konstanz um den Einzug in die zweite Pokalrunde. Dresdens Coach André Haber (38) kann es kaum erwarten, dass es losgeht.

Bei André Haber (38) ist es erlaubt, zu träumen. Gleichzeitig verschließt er auch nicht die Augen vor der Realität. © Lutz Hentschel "Ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir sind bereit für das erste Pflichtspiel", so der 38-Jährige. Es gibt aus seiner Sicht zwei Herausforderungen - die lange Anreise sowie die "relativ unbekannte Mannschaft". Aber jetzt endet die Zeit, "wo wir vorbereiten. Das macht nochmal mehr Spaß."

Doch wie weit führt der Weg im Pokal? Eine Frage, auf die auch der Trainer keine 100 prozentige Antwort hat: "Es gibt keinen Wettbewerb, wo man so wenig Spiele spielen muss, um um einen Titel mitzuspielen - als Zweitligist ist es deutlich schwerer. Das ist uns schon klar." Auf die Frage, ob er vom Final Four mit dem HCE träumen darf, hat Haber eine klare Antwort: "Ich würde gern in einer Welt leben, in der man von allem träumen kann. Dafür ist der Begriff da. Das ist wichtig." HC Elbflorenz Elbflorenz-Coach André Haber: Darauf ist er nach Saisonende stolz Für ihn stellen sich eher die Fragen: Was muss ich dafür tun, wie realistisch ist es? "Es gab schon Zweitligisten im Finale Four", so der Coach. Die Erstligisten sind aber klar favorisiert.

