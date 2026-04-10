Geschafft! HCE-Zittersieg in Ferndorf

Kreuztal - Das Beste am 31:28 (15:15)-Sieg bei der TuS Ferndorf aus HC-Elbflorenz -Sicht: Einmal mehr die Nerven in der Crunchtime bewahrt und zwei Punkte mitgenommen. Der Weg dorthin war allerdings harte Arbeit.

In der entscheidenden Phase beim TuS Ferndorf behielten Viktor Petersen Norberg & Co. die Nerven. © Mathias M. Lehmann

Und das, obwohl vor allem zwei Dresdner einen absoluten Sahnestart erwischten. Marino Mallwitz kassierte im Tor nach zwei Paraden und großartiger Unterstützung seiner Abwehrreihe erst nach 6:33 Minuten den ersten Gegentreffer.

Vorn war Linksaußen Julius Dierberg bestens aufgelegt - zur 5:0-Führung steuerte er zwei Feldtore und zwei erfolgreiche Abschlüsse vom Siebenmeterstrich bei.

Ein Spaziergang wurde das Gastspiel in der mit 1400 Zuschauern ausverkauften Stählerwiese trotzdem nicht. Weil Ferndorf-Hüter Can Adanir, zweimal das Gebälk und auch ein bisschen die eigenen Nerven im Weg standen, robbten sich die Nordrhein-Westfalen heran und glichen aus. Josip Eres brachte die Elbestädter sogar erstmals in Rückstand (9:10/23.).

Das letzte Wort im ersten Durchgang hatte Viktor Petersen Norberg. Mit einem sehenswerten Unterarmwurf stellte er zur Pause auf Gleichstand.