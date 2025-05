Party-Crasher? HCE will Großwallstadt das Jubiläum vermiesen

Ivar Stavast (27) will mit seinen Kollegen und einem Auswärtssieg die Jubiläums-Party vom TV Großwallstadt crashen. © Lutz Hentschel

"Wir wollen noch so viele Punkte holen wie möglich", sagte HCE-Coach André Haber (38). Acht Zähler sind noch zu vergeben, die wollen sich die Elbestädter schnappen. Die Form vor der Länderspielpause stimmte, mit drei Siegen in drei Spielen verabschiedeten sich die Dresdner in die kurze Unterbrechung.

Die erste Aufgabe danach führt das Team von Haber nach Unterfranken. Sonntag geht es gegen Großwallstadt (17 Uhr).

"Der TVG kämpft momentan um den Klassenerhalt, insofern erwarten wir eine harte und kämpferische Partie, die wir natürlich gewinnen wollen", so Rückraum-Spieler Ivar Stavast (27).

"Ich glaube an eine stimmungsvolle Halle", ist sich Haber sicher. Denn das Spiel am Sonntag ist für den Gastgeber ein Jubiläums-Spiel mit Jubiläums-Trikot zum 100-jährigen Bestehen der Handball-Abteilung in Großwallstadt.