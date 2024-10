HCE-Coach Haber nach verpasstem Sieg: "Es kotzt mich an!"

Dresden - Auch im dritten Heimspiel in Folge reichte es gegen den VfL Lübeck-Schwartau nicht zu einem Sieg (29:29). HCE -Coach André Haber (38) ist davon genervt.

Coach André Haber (l.) war nach dem dritten Heimspiel in Folge ohne Sieg enttäuscht. © Matthias Rietschel

"In mir arbeitet es, weil es ein maximal bitterer Abend ist. Es kotzt mich an", brodelte es aus dem enttäuschten Dresdner Coach auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

Die letzte Chance, den ersten Heimsieg seit einem Monat (2. Spieltag gegen Hamm-Westfalen) klarzumachen, vergab Ivar Stavast (26) alleine vor dem Tor.

Im Gegenzug markierte Oliver Juhl Refsgaard mit der Schlusssirene den Ausgleich für Lübeck. "Es wäre unfair, es am letzten Ball festzumachen", äußerte Haber.

Was er damit meinte: Seine Schützlinge verpassten es mehrfach, die Führung noch höher auszubauen. So wäre es erst gar nicht zu der engen Schlussphase gekommen. Beispielsweise scheiterte Mindaugas Dumcius (29) Mitte der zweiten Hälfte gleich zweimal freistehend am Lübecker Torhüter.

Und nach Stavasts Fehlwurf waren nur noch wenige Sekunden auf der Uhr, trotzdem kam Juhl noch zum freien Abschluss.