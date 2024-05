HCE-Kraftakt gegen Ludwigshafen belohnt: "Wir sind gut genug dafür!"

Der HC Elbflorenz hat trotz zahlreicher krankheitsbedingter Ausfälle einen 30:25-Erfolg gegen Ludwigshafen gefeiert.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Wer derzeit erfolgreichen Ballsport in Dresden sehen will, der muss zum HC Elbflorenz gehen. Das war am Sonntagabend vor 2124 Zuschauern auch Anschauungsunterricht, wie man mit Personalnot umgeht, was Kampf und Wille heißt - gerade in Phasen, in denen es nicht so lief. Die Tiger gewannen 30:25 (15:13) gegen die Eulen aus Ludwigshafen.

Marius Noack überzeugte in Abwesenheit des erkrankten Marino Mallwitz. © Lutz Hentschel Die Torhüter Marino Mallwitz und Max Mohs fehlten erkrankt, ebenso Kapitän Sebastian Greß und Mindaugas Dimcius. Die beiden feuerten ihr Team von der Tribüne aus an. So musste Marius Noack in die Kiste, der in dieser Saison bisher 41 Minuten spielte. Er tat sich zunächst schwer, zog sich an seinen beiden erzielten Toren in Durchgang eins hoch und glänzte in Halbzeit zwei. So wie die anderen auch. Jeder zeigte den unbedingten Willen, auch wenn viele Spieler nicht so aussahen, als wären sie in Vollbesitz ihrer Kräfte.

Die erkrankten Sebastian Greß (l.) und Mindaugas Dumcius feuerten ihre Jungs von der Tribüne aus an. © Lutz Hentschel

Krankheitsbedingte Ausfälle schwächen HC Elbflorenz: "Gehen auf dem Zahnfleisch"