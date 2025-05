HCE-Profi Pehlivan will gegen DHB-Team "nochmal alles reinhauen"

Am Sonntag will Türkeis Abwehr-Hüne Doruk Pehlivan (26, l.) noch einmal alles gegen die deutschen Angriffe reinwerfen. © IMAGO/Lobeca

"Natürlich sind wir sehr enttäuscht", sagte Doruk Pehlivan (26), Rückraumspieler beim HC Elbflorenz und Co-Kapitän der Türkei, nach der 29:34-Niederlage am Mittwoch gegen Österreich und dem sicheren Aus in der Qualifikation: "Aber wir haben in allen Spielen unsere Qualität gezeigt und über weite Strecken auf Augenhöhe gespielt."

So soll es bestenfalls auch am Sonntag ab 18 Uhr in Stuttgart laufen. Da trifft die Mannschaft vom Bosporus in Stuttgart auf das DHB-Team.

Ein versöhnlicher Abschluss ist aus Sicht des 26-Jährigen durchaus möglich: "Deutschland ist aktuell vielleicht nicht in seiner besten Form. In Deutschland gegen Deutschland zu gewinnen ist aber natürlich sehr, sehr schwer. Es geht für uns einfach darum, ein Spiel zu machen, worauf wir stolz sein können."

Gefordert ist nach der schwachen Vorstellung gegen die Schweiz (32:32) aber auch das DHB-Team, das ohne Kapitän Johannes Golla (27) und Torhüter Andreas Wolff (34) antreten wird. "Wir wollen eine Reaktion zeigen", sagte Luca Witzke (26) : "Wir wissen alle, dass wir es als Mannschaft viel besser können, dass wir viel besser sind."

Und auch wenn es eigentlich nur ein Schaulaufen für beide Teams wird, dient das Spiel in gewisser Weise der Vorbereitung auf die EM. Denn das deutsche Team trifft sich erst im Oktober wieder. Dann bleibt nicht mehr viel Zeit bis zum Turnier, das am 13. Januar startet.