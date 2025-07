HCE im Sachsencup gegen Aue: Haber fordert "konsequentere Deckung"

Nicht immer packten Timo Stoyke (l.) und Jonas Thümmler (r.) gegen den SC Magdeburg so beherzt zu wie hier gegen Philipp Weber (M.). © IMAGO/ Jan Hübner

Dass die Partie gegen den SC Magdeburg (24:40), immerhin die beste Vereinsmannschaft der Welt, kein Spaziergang werden würde, war allen Beteiligten vorher klar.

Erkenntnisse zog der 39-Jährige aber auch aus diesem Duell: "Es hätte eine konsequentere Deckung gebraucht. Die hatten wir in Phasen. Aber zu wenig, um dem Champions-League-Sieger Paroli zu bieten. Das ärgert mich, weil wir auch gezeigt haben, dass wir sie stoppen können."

Gerade gegen das Tempo der Sachsen-Anhaltiner fehlte seiner Mannschaft einige Male der Zugriff. "Wir analysieren das Spiel und dann trainieren wir weiter unsere Sachen", schob der Coach nach.

Ob in Sachen Konstanz bereits ein Schritt in den wenigen Tagen seit dem Spiel am Freitag passiert ist, das können seine Jungs bereits am Dienstag beim Sachsencup gegen den EHV Aue (18 Uhr) zeigen.