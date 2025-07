Knaller in der Vorbereitung: HCE testet gegen CL-Sieger

Dresden - Im Gegensatz zu ihren Kollegen aus Dessau oder Essen weilen die Dresdner noch im Urlaub. Timo Löser (25) genießt die Zeit am Gardasee in Italien, Robin Cantegrel (30) weilt im Westen seiner französischen Heimat auf der Ile de Noirmoutier. Noch ist Entspannung bei den Spielern von HCE -Coach André Haber (38) angesagt.

Genießt derzeit die freie Zeit in der Sommerpause: HCE-Akteur Tim Löser (25, l.). © Lutz Hentschel

Im Hintergrund hat der 38-Jährige aber schon den Sommerfahrplan festgezurrt. Und der trumpft mit einigen Highlights auf. Haber erwartet seine Jungs am 16. Juli zum ersten gemeinsamen Training in der BallsportARENA.

Wie intensiv seine Spieler in den ersten Tagen ranklotzen, erfährt er bereits neun Tage später. Denn am 25. Juli gibt es das absolute Highlight der Vorbereitung für die Dresdner: In Halle (Saale) spielen sie gegen den aktuellen Champions-League-Sieger SC Magdeburg.

Ein echter Härtetest für Sebastian Greß (30) und seine Kollegen. Denn da müssen sie unter anderem Finals-MVP Gisli Kristjansson (25) stoppen und Tore gegen Spaniens Nationaltorhüter Sergey Hernández (30) werfen.

Am 29. Juli steht das Wiedersehen mit Kult-Trainer Uwe Jungandreas (63) in Lößnitz auf dem Programm, der nach seinem Abgang vom Dessau-Roßlauer HV jetzt den Drittligisten EHV Aue trainiert.