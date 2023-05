Legen Hanemann & Co. nach? Gegen Essen erwartet der HC Elbflorenz ein ganz anderes Spiel

Hendrik Hanemann (22) hob hier sehenswert ab und erzielte einen seiner sechs Treffer. © Matthias Rietschel

"Es war eine gute Mannschaftsleistung, gut für die Moral", erklärte Torhüter Max Mohs (23) mit Blick auf die schwarze Dresdner Serie von sieben Pleiten aus den vergangenen acht Partien, die den HCE auf Tabellenplatz 16 abstürzen ließ.

"Die Jungs haben das gut gemacht", freute sich Chefcoach Rico Göde (41). Und ergänzte: "Das einzig Negative war, dass wir zu viele freie Bälle weggelassen haben."



Was die am Ende deutlich nachlassenden Ukrainer vor 1305 Zuschauern in der BallsportARENA nicht nachhaltig bestrafen konnten, könnte im nächsten Punktspiel morgen bei TuSEM Essen schon bittere Folgen haben.