Legenden-Duell und große Fete: So besonders feiert der HCE den 20. Vereins-Geburtstag

Dresden - Ausverkaufte Halle, Duell der Legenden, Spitzenspiel in der 2. Liga, im Anschluss die große Fete in der BallsportARENA - der Rahmen für die Party am Samstag zum 20. Geburtstag des HC Elbflorenz steht.

Sebastian Greß (30) kann sich noch an den jüngsten runden Geburtstag des HC Elbflorenz erinnern - und will auch zum 20. wieder feiern. © Matthias Rietschel

"So ein Geburtstag ist gerade recht, um zurück zu gucken, was alles war, was es für Höhen und Tiefen gab", so HCE-Coach André Haber (39), der den Weg der Sachsen seit zweieinhalb Jahren maßgeblich mitprägt.

Einer, der sogar schon seit 2015 an Bord ist, hat viele dieser Aufs und Abs erlebt: Sebastian Greß. "Ich erinnere mich noch gut an den Tag vor zehn Jahren", blickt der 30-Jährige zurück auf den ersten runden Geburtstag seines Vereins in seiner ersten Spielzeit für die Sachsen. "Aber es war eine andere Ausgangssituation."

Was Greß, der sich die Teilnahme am Legendenspiel ab 15.30 Uhr definitiv verdient hätte, damit meint: Damals ging der Spielmacher mit seinem Team in der 3. Liga auf Punktejagd, zum Jubiläumsspiel war der ungeschlagene Tabellenführer Hüttenberg in der EnergieVerbund Arena zu Gast.

Die Partie gewannen die Elbestädter 25:23. "Das war ein toller Tag, mit tollen Emotionen, tollem Drumherum - und kann nur ein gutes Omen sein", ist sich Greß deshalb für das Spitzenspiel zu diesem Jubiläum gegen den Tabellenfünften HBW Balingen-Weilstetten (18 Uhr) sicher: "Es ist umso wichtiger, alles auf der Platte zu lassen und dem Tag die Krone aufzusetzen."