HCE startet mit Kracher in Rückrunde!

Bietigheim - Ziemlich genau sechs Wochen Pause sind vorbei, die Tiger dürfen endlich wieder auf Punktejagd gehen. Die Aufgabe zum Rückrunden-Auftakt könnte dabei kaum schwerer sein. "Das ist die beste Abwehr gegen den besten Angriff der Liga", sagt HCE -Coach André Haber vor dem Spiel am Sonntag (17 Uhr) bei der SG BBM Bietigheim.

HCE-Coach André Haber (39) brennt auf den Rückrunden-Auftakt. © Lutz Hentschel

Nur 449 Gegentore bekam das Team aus Baden-Württemberg, 603 Treffer erzielte die Mannschaft aus Sachsen. Beide Mannschaften stehen bei 28:6 Punkten. Der Tabellenführer trifft auf den Zweiten, das beste Auswärts-Team reist zur stärksten Heim-Truppe. Mehr und besser geht nicht. Oder wie Haber sagt: "Clash of Styles" - Kampf der Stile.

Deshalb ist sich der 39-Jährige sicher: "Die Mannschaft, die näher an ihr Spiel rankommt, wird am Ende gewinnen. Und nicht die Mannschaft, die dem Gegner mehr wegnimmt."

Für seine Jungs geht es also sofort darum, die Wintermüdigkeit abzulegen sowie das eigene Tempo und die Durchschlagskraft im Angriff auf die Platte zu bringen. Ihr Coach ist definitiv schon wieder auf Betriebstemperatur und sinnt auf Revanche.