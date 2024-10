Pleite ausgewertet! HC Elbflorenz will BHC aus dem Pokal werfen

Die Order für Elbflorenz heißt am heutigen Mittwoch: Gut gegen den BHC in der Deckung stehen und im Angriff die Chancen kaltblütig nutzen, so wie hier Oliver Seidler gegen Balingen. © Matthias Rietschel

"Ich war mit der Leistung in mehreren Mannschaftsteilen unzufrieden. Wir waren lange in Rückstand, machen ein Scheißspiel, schaffen aber in der 38. Minute den Ausgleich. Da weiß man, welches Potenzial in unserer Mannschaft schlummert. Trotzdem verlieren wir am Ende in eigener Halle mit 35 Gegentoren", haderte Chefcoach André Haber (38).

Und ergänzte: "Wir haben das ausgewertet." Der Blick ist auf das Pokalspiel am heutigen Mittwoch um 19 Uhr gerichtet. Da erwartet der HCE mit dem Bergischen HC den nächsten Bundesliga-Absteiger. Der BHC ist mit 8:0 Punkten alleiniger Tabellenführer, erzielte im Schnitt 33 Tore pro Spiel. Das Haber-Team ist also gewarnt.

"Wir haben den Hauptfokus in der Vorbereitung auf die Abwehr gelegt. Welche Wege müssen wir gehen, damit uns so etwas wie gegen Balingen nicht noch einmal passiert", sagte Keeper Marino Mallwitz (28).