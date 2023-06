Pokalreform sorgt für Ärger bei HC Elbflorenz und EHV Aue: "Was für ein Quatsch!"

Dresden/Aue - Eigentlich war die 1. Runde des DHB-Pokals für die beiden Handball-Zweitligisten aus Dresden und Aue der Startpunkt in die neue Saison. Der geht am 26./27. August über die Bühne - allerdings Stand jetzt ohne die zwei Vereine, was bitter aufstößt. Grund ist eine Reform des Pokals.