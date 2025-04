Angst vor hohem Tempo? So will der HCE die zweitbeste Offensive der Liga stoppen

Dormagen - "Wenn man dreimal geblitzt worden ist in zwei Wochen, dann fährt man ganz anders durch die Welt", sagte HCE-Coach André Haber (38) mit Blick auf die vergangenen Wochen. Die Gefahr, auch am Samstag in Dormagen (18 Uhr) in die Geschwindigkeitsfalle zu tappen, ist da. Denn hohes Tempo auf der Platte ist garantiert.