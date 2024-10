Sieg muss her! HCE-Coach Haber erwartet hitziges Duell in Hagen

Dresden - In den vergangenen beiden Spielen gingen die Männer des HC Elbflorenz als Verlierer von der Platte. Sie mussten sich im Zweitliga-Punktspiel gegen Balingen-Weilstetten (31:35) und zuletzt im DHB-Pokal gegen den Bergischen HC (32:36) vor eigenem Publikum geschlagen geben.

Führt Kapitän Sebastian Greß, hier im Angriff gegen den Bergischen HC, sein Team am Sonntag in Hagen zum Sieg? © Lutz Hentschel

Am heutigen Sonntag (17 Uhr) geht es nun auswärts in Hagen um Punkte. Die Eintracht rangiert noch sieglos mit 2:6 Punkten auf Rang 14. In heimischer Halle spielte sie zweimal remis.

"Es nervt enorm, dass wir zweimal verloren haben. Das nagt schon an den Jungs. Aber es bringt nichts, ewig hinterherzutrauern. Wir gehen jetzt das nächste Spiel an", sagt André Haber (38).

Der HCE-Trainer ist überzeugt: "Das könnte eine hitzige Partie werden. Nicht nur wir, auch Hagen will unbedingt gewinnen. Das ist das Duell zweier unzufriedener Mannschaften."

Hagen hat nicht die Klasse der beiden Bundesliga-Absteiger Balingen und Bergischer HC. Doch Haber warnt: "Unser Gegner verfügt über viel individuelle Qualität. Sie haben ihr Deckungsverhalten geändert, verteidigen jetzt offensiver."