Stellt der HCE heute im Heimspiel eine neue Bestmarke auf?

Dresden - Die Tiger vom HC Elbflorenz sind sich fast einstimmig sicher: Die beste Figur in der Tanzshow " Let's Dance " würden Doruk Pehlivan (27) oder Ivar Stavast (28) abgeben. Aber einer enthielt sich bei der Abstimmung im auf dem vereinseigenen Instagram-Account veröffentlichten Video: André Haber (39).

Die Choreo zu YMCA könnte vielleicht noch klappen, für "Let's Dance" hat André Haber (39) keine Zeit. © Lutz Hentschel

"Da bin ich überfragt", gesteht der Coach: "Ich gucke das nicht." Dafür hat er auch einen guten Grund. Wenn die Sendung Freitagabend läuft, müssen er und seine Jungs häufig selbst auf dem Parkett ran. So auch am Freitag, wenn der HC Oppenweiler/Backnang zu Gast in der BallsportARENA (19 Uhr) ist.

Einem seiner Spieler würde klassischer Standardtanz wohl eher weniger liegen. Viktor Petersen Norberg liebt die "Anarchie" – zumindest auf seinem gewohnteren (Tanz-)Parkett. Genau das zeigte der Norweger zuletzt, als er beim Sieg in Ferndorf in ungewohnter Rolle als Regisseur aushalf.

Als Unterstützung braucht er für seine Show auch das Dresdner Publikum: "Mit einer vollen Halle haben wir viel mehr Anarchie. Die Anarchie, die die Zuschauer uns bringen, die macht einen Riesenunterschied. Wenn wir diese Anarchie kriegen, dann ist es geiler für alle."

So richtig "geil" wird es, wenn die Elbestädter am Freitagabend gegen das Tabellenschlusslicht mit ihren Fans weiter im Rekordjäger-Modus bleiben.