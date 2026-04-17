Stellt der HCE heute im Heimspiel eine neue Bestmarke auf?
Dresden - Die Tiger vom HC Elbflorenz sind sich fast einstimmig sicher: Die beste Figur in der Tanzshow "Let's Dance" würden Doruk Pehlivan (27) oder Ivar Stavast (28) abgeben. Aber einer enthielt sich bei der Abstimmung im auf dem vereinseigenen Instagram-Account veröffentlichten Video: André Haber (39).
"Da bin ich überfragt", gesteht der Coach: "Ich gucke das nicht." Dafür hat er auch einen guten Grund. Wenn die Sendung Freitagabend läuft, müssen er und seine Jungs häufig selbst auf dem Parkett ran. So auch am Freitag, wenn der HC Oppenweiler/Backnang zu Gast in der BallsportARENA (19 Uhr) ist.
Einem seiner Spieler würde klassischer Standardtanz wohl eher weniger liegen. Viktor Petersen Norberg liebt die "Anarchie" – zumindest auf seinem gewohnteren (Tanz-)Parkett. Genau das zeigte der Norweger zuletzt, als er beim Sieg in Ferndorf in ungewohnter Rolle als Regisseur aushalf.
Als Unterstützung braucht er für seine Show auch das Dresdner Publikum: "Mit einer vollen Halle haben wir viel mehr Anarchie. Die Anarchie, die die Zuschauer uns bringen, die macht einen Riesenunterschied. Wenn wir diese Anarchie kriegen, dann ist es geiler für alle."
So richtig "geil" wird es, wenn die Elbestädter am Freitagabend gegen das Tabellenschlusslicht mit ihren Fans weiter im Rekordjäger-Modus bleiben.
HCE vor möglicher Bestmarke im Heimspiel gegen den HCOB
Die neue Bestmarke mit fünf ausverkauften Heimspielen ist diese Saison schon gefallen. Gegen die noch sieglosen Murrtaler könnte direkt der nächste Top-Wert eingestellt werden.
42:26 Punkte holten die Dresdner in der Spielzeit 2023/24 – die bisher beste Punkteausbeute in der eigenen Zweitliga-Geschichte. Bis jetzt. Denn bei einem Erfolg gegen den Letzten wäre dieser Rekord eingestellt. Schluss sollte damit aber noch nicht sein, sechs Spiele stehen in dieser Saison noch aus. "Mich macht das total heiß", platzt es aus Haber förmlich heraus.
"Ich möchte gern die beste Saison spielen, die beste Hinrunde haben, die beste Rückrunde. Alles. Das sind Sachen, die stehen dann erst mal als Benchmark da." Und, das ist ziemlich sicher, wohler als beim Tanzen fühlen sich dann alle.
Titelfoto: Matthias Rietschel