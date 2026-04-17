Tiger im Torrausch: HCE schrammt bei Kantersieg an Rekord vorbei

Dresden - Das Einzige, was am Freitagabend nicht funktionierte, war die Anzeigetafel. Dabei wäre die bitter nötig gewesen. Denn der HC Elbflorenz spielte sich beim 42:28 (21:12)-Heimsieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang in einen absoluten Torrausch, für einen neuen Rekord reichte es aber knapp nicht.

So viel Gegenwehr wie hier gab es für Oliver Seidler (r.) & Co. nur selten. © Lutz Hentschel

"Der wäre drin gewesen", sagte Sebastian Greß über den um drei Tore verpassten höchsten Sieg der Vereinsgeschichte: "Aber plus 14 ist ein tolles Ergebnis."

Dagegenhalten konnten die Gäste zu keinem Zeitpunkt. Aber: Die Tiger bestraften die Fehler auch eiskalt. Mit einer Drehung ließ Viktor Petersen Norberg die Verteidigung aussteigen und traf zum 6:1 (7. Minute).

Sein Kapitän machte sehenswert weiter. Per Doppelpass mit Lukas Wucherpfennig, der seinen einspringenden Spielmacher bediente, erhöhte Sebastian Greß nach einer Viertelstunde auf 12:6.

Und die Dresdner blieben unermüdlich: Anton Preußner stellte erstmals auf plus zehn (22.), Robin Cantegrel holte nach seiner neunten von insgesamt 14 Paraden den imaginären Telefonhörer raus und legte auf (26:14/35.) - da war die Partie längst entschieden.