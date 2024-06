Bittersüßes Saisonfinale: SC DHfK Leipzig bezwingt Neckar Löwen

Leipzig - Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig haben sich mit einem Heimsieg in die Sommerpause verabschiedet. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson (52) bezwang am Sonntag im letzten Saisonspiel die Rhein-Neckar Löwen mit 29:24 (16:14).

Viggo Kristjansson (30) sorgte am Sonntagabend für sieben Tore. © imago/eibner

Bester Werfer des SC DHfK, der mit 33:35 Punkten im Endklassement auf Rang acht landete, wurde Viggo Kristjansson (30). Der Isländer erzielte sieben Tore.



6000 Zuschauer in der ausverkauften Arena erlebten einen rasanten Start in die Partie. Bereits nach fünf Minuten waren sieben Treffer gefallen.

Zwar konterten die Rhein-Neckar Löwen den 3:4-Rückstand mit drei Toren nacheinander zum 6:4 (8. Minute). In der Folge bekamen die Leipziger die Partie jedoch immer besser in den Griff, weil sie sich in der Abwehr deutlich stabilisierten und Torhüter Kristian Saeveras (27) immer stärker wurde.

Nach Paraden des Norwegers kamen die Gastgeber wiederholt zu Tempogegenstößen und zogen bis zur 24. Minute auf 14:10 davon.

Dank des überzeugenden Nationalspielers Juri Knorr (24) verkürzten die Löwen bis zur Pause aber wieder etwas.