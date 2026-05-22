Leipzigs Cheftrainer nach Niederlage gegen Melsungen: "Ich bin völlig leer"

Leipzig - Die Enttäuschung über die Niederlage gegen die MT Melsungen ( 27:33, 12:13) stand den Grün-Weißen am Donnerstagabend bereits vor dem Abpfiff ins Gesicht geschrieben. Trotz einer überzeugenden Leistung auf Augenhöhe im ersten Durchgang starteten die Männer des SC DHfK Leipzig miserabel in die zweite Hälfte und liefen dem Gegner fortan hinterher.

Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54) war mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Hälfte nachvollziehbarerweise gar nicht zufrieden. © Picture Point/ Sven Sonntag

Die Chancen auf den Klassenerhalt schwinden somit dahin und in der Messestadt richten sich die Blicke am Samstag sorgenvoll auf die Spiele der direkten Konkurrenten Wetzlar und Minden. Beide müssen verlieren, damit Leipzig überhaupt noch hoffen darf.

"Es ist erst vorbei, wenn es vorbei ist", zitierte Leipzigs Cheftrainer Frank Carstens (54) den Actionhelden "John Rambo" auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. "Im Moment geht's mir scheiße, ich bin völlig leer. Das muss ich ehrlich sagen, weil ich auch wirklich enttäuscht bin von dieser zweiten Hälfte."

Live verfolgen wolle Carstens das Spiel von Wetzlar am Samstag gegen Erlangen eher nicht: "Da ich das nicht beeinflussen kann, werde ich wahrscheinlich laufen, trainieren, irgendwas machen, aber nicht das Spiel schauen."

Da man weder auf Wetzlar noch auf Erlangen in dieser Saison mehr treffen werde, sei eine Analyse der Begegnung nicht notwendig. "Das Beste ist, glaube ich, da nur das Ergebnis hinzunehmen", so Carstens. "Keine Ahnung, ob ich das durchhalte, können wir nächste Woche noch mal drüber sprechen."