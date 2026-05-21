Leipzig unterliegt Melsungen und taumelt Richtung 2. Liga

Leipzig - Der SC DHfK Leipzig hat am Donnerstagabend mit 27:33 (12:13) gegen die MT Melsungen verloren. Vor 4495 Zuschauern in der Quarterback Immobilien Arena fanden die Sachsen zunächst gut ins Spiel, verbauten sich alle Erfolgschancen jedoch mit einem katastrophalen Start in die zweite Hälfte.

Das Spiel war von Beginn an hart umkämpft, der Druck auf die Leipziger dabei enorm. . © Jan Kaefer

Im Tor der Leipziger begann Ebner, im Rückraum zunächst Bombac, Semper und Klima. Auf den Außen starteten Binder und Peter, sowie Rogan am Kreis.

Nach zehn Minuten war der SC DHfK beim Stand von 5:3 das bessere Team, gleich mehrere technische Fehler offenbarten jedoch bereits bis hier hin, wie groß der Druck auf die Hausherren war. Ebner parierte stark und der Leipziger Defensive gelang es gut, den hünenhaften Kristopans (2,14 Meter!) durch frühes Heraustreten zumeist in den Griff zu bekommen.

Vorne probierte es das Team von Frank Carstens immer wieder mit langen Kreuzbewegungen und Einläufern, um den massiven Innenblock der Gäste auseinanderzuziehen und Sperren zu stellen. Doch in der 24. Minute gelang Melsungen der Ausgleich (10:10), kurz darauf gingen die Hessen erstmals in Führung (10:11).

Beim Stand von 12:13 ertönte der Halbzeitpfiff. Leipzig musste die Effizienz erhöhen und aufs Tempo drücken, sollten die Punkte in der Messestadt bleiben.