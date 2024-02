Pleiteserie hält an: DHfK Leipzig startet mit unglücklicher Niederlage ins neue Jahr

Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in ihrem ersten Bundesliga-Spiel im Jahr 2024 eine unglückliche Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson unterlag am Montagabend vor 4132 Zuschauern beim VfL Gummersbach mit 29:30 (15:15).

Da halfen auch die Ansagen von Cheftrainer Runar Sigtryggsson nicht: Der SC DHfK Leipzig hat gegen den VfL Gummersbach eine unglückliche Niederlage erlitten. © Jan Woitas/dpa

Bester Werfer des SC DHfK, der mit 15:25 Punkten auf Rang 14 zurückfiel, war Matej Klima mit acht Toren.

Die lange Spielpause aufgrund der Europameisterschaft merkte man den Leipzigern nur in der Frühphase der Partie an. So benötigten sie fast vier Minuten für ihren ersten Treffer. Mit vier weiteren Toren binnen 73 Sekunden erspielten sich die Gäste dann aber eine 5:2-Führung (6. Minute).

Als auch die Gummersbacher ihren Rhythmus im Angriff fanden, entwickelte sich ein offener Schlagabtausch.

Die Leipziger führten bis zum 11:8 (15.) konstant, ehe der VfL nach der bereits zweiten Zeitstrafe für DHfK-Abwehrchef Marko Mamic mit drei Treffern nacheinander zum 11:11-Ausgleich (19.) kam.