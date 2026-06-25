Wechsel zum Traditionsverein: Das ist die neue Heimat von Adam Lönn

Leipzig/Lund - Seit Ende Mai steht fest, dass Rückraumspieler und Abwehrspezialist Adam Lönn (34) die Reise in die 2. Liga mit dem SC DHfK Leipzig nicht antreten wird und den Verein damit nach nur einer Saison bereits wieder verlässt. Nach sieben Jahren im Ausland kehrt der Schwede nun in seine Heimat zurück.

Einer der neun Abgänge des SC DHfK Leipzig, Rückraumspieler Adam Lönn, hat nun einen neuen Verein gefunden: Der Schwede wechselt zum Lugi HF aus Lund. (Archiv) © Beautiful Sports

Ab der kommenden Spielzeit trägt Lönn das Trikot vom Traditionsverein LUGI HF aus der Universitätsstadt Lund, dem gerade der Wiederaufstieg in die 1.Liga geglückt ist.

"Ich freue mich riesig darauf, wieder in Schweden Handball zu spielen und Teil des jungen und talentierten LUGI-Teams zu werden", wird der 34-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Ich hoffe, eine Erfahrung einbringen und die Mannschaft in ihrer Weiterentwicklung unterstützen zu können. Es wird außerdem großartig sein, in der Arena vor Block H zu spielen."

Sportdirektor Robert Månsson sagte: "Wir haben mit größter Sorgfalt nach der richtigen Verstärkung gesucht. Adam ist ein erfahrener Spieler mit ausgeprägten Führungsqualitäten, der für unsere junge Mannschaft von großem Wert sein wird. Gleichzeitig bringt er die Qualitäten in unsere Defensive ein, nach denen wir gesucht haben."