Comeback beim SCM: Musche nach Ausfall wieder am Start!

Der Linksaußen fehlte dem SCM wegen Achillessehnenproblemen seit Anfang des Monats, könnte aber am Donnerstag in der Champions League beim FC Barcelona wieder zum Einsatz kommen.

Um das Erreichen des Achtelfinals dürfte sich der SCM auch bei einer Niederlage in Barcelona keine Sorgen machen. Allerdings könnte es mit dem direkten Einzug in das Viertelfinale schwer werden.

Die Lage in der Königsklasse ist für den SCM nicht wunschgemäß. Von fünf Spielen hat der Club bereits drei verloren und ist demnach auch in Barcelona Außenseiter.

Um die Reisestrapazen gering zu halten, wird die Mannschaft am Freitag direkt von Barcelona nach Stuttgart fliegen. Dort steht am Sonntag das Bundesliga-Spiel beim Vorletzten an. Da ist Magdeburg der Favorit, doch für Wiegert sei es "durchaus möglich, dass man in Barcelona gewinnt und dann in Stuttgart verliert".