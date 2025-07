Spielplan ist raus: SC Magdeburg erwischt schweren Start in die Saison

Bereits am 3. Spieltag der neuen Saison tritt der SC Magdeburg gegen Erzrivalen Füchse Berlin an. © Marius Becker/dpa

Am 6. September empfängt Meister Füchse Berlin die Magdeburger in der heimischen Max-Schmeling-Halle (15.40 Uhr), wie die HBL mitteilte.

Zum Ende der vergangenen Saison hatte der SCM zwar die Meisterschaft knapp verpasst, im Champions League-Endspiel aber die Füchse dann deutlich bezwungen.

Zum Saisonauftakt reist der SCM am 29. August zum TBV Lemgo Lippe. Der ThSV Eisenach ist am 3. September um 20 Uhr erster Gegner in der heimischen Halle. Das zweite Ost-Duell mit dem SC DHfK Leipzig ist für den 19. Oktober, 16 Uhr, in der sächsischen Messestadt terminiert.

Bereits jetzt steht schon fest, dass die für den 28. September geplante Partie gegen den THW Kiel verlegt werden muss. Durch den Gewinn der Champions League haben sich die Magdeburger für die Club-Weltmeisterschaft qualifiziert. Das Turnier um den Super Globe findet vom 26. September bis 2. Oktober in Ägypten statt.