Depressionen, Burnout, Ängste: SCM-Trainer gibt tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt

Der 43-Jährige gibt in dem Gespräch tiefe Einblicke in seine Gefühlswelt.

Der SCM-Trainer hat keine Angst davor, auch vor seinem Team Emotionen zu zeigen. © Marco Wolf/dpa

"Ich habe in neun Jahren als Trainer dreimal mit Spielern in der Kabine geweint, weil sie Kinder nach Fehlgeburten verloren haben. Oder Elternteile sind gestorben", berichtete der ehemalige Nationalspieler und betonte: "Für die Öffentlichkeit zählen nur die harten Fakten, und das ist die Performance am Wochenende. Doch das ist nicht das Leben. So funktioniert das Leben nicht."

Über sein Handeln an der Seitenlinie wundert sich Wiegert manchmal selbst.

"Ich habe nicht bloß einen Traumjob, sondern auch eine tolle Familie mit zwei gesunden Kindern. Eigentlich müsste ich der glücklichste Mensch der Welt sein", sagte er.

Obwohl er sich dies immer wieder klarmache, komme "dieser Gedanke leider bloß viel zu kurz. Und dann kommt wieder diese Verfressenheit raus: Ich muss gewinnen! Was ich hier manchmal so egoistisch abreiße, ist schon krass", sagte Wiegert.