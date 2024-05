Entscheidender Schritt gelungen! SC Magdeburg erneut deutscher Handball-Meister

Mannheim - Der SC Magdeburg hat sich den Titel in der Handball-Bundesliga zurückgeholt und zum dritten Mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Magdeburgs Albin Lagergren (31, l.) und Steven Plucnar Jacobsen (23) von den Rhein-Neckar Löwen kämpfen um den Ball. © Uwe Anspach/dpa

Der entscheidende Schritt gelang dem SCM am Donnerstagabend durch einen ungefährdeten 34:21 (19:11)-Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen.

Bester SCM-Werfer war Daniel Pettersson (32) mit sechs Treffern, während bei den Gastgebern Juri Knorr (24, 5) am erfolgreichsten traf.

Einen Spieltag vor dem Ende der Saison ist das Team von Trainer Bennet Wiegert (42) vom ersten Tabellenplatz nicht mehr zu verdrängen und darf weiter vom Quadrupel träumen.

Nach dem Liga-Titel, dem DHB-Pokalsieg und dem Weltpokalsieg peilt der SCM im Juni auch noch die Titelverteidigung in der Champions League an.

Der SCM legte vor 12.233 Zuschauern in Mannheim gut los und ließ zu keiner Zeit Zweifel an einem Auswärtssieg aufkommen (4:10/15. Minute). Die Ehrung für die gewonnene Meisterschaft erfolgt indes erst am kommenden Sonntag nach dem letzten Heimspiel gegen die HSG Wetzlar (16.30 Uhr/Dyn).