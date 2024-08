Erfolgreiches Testspiel: SC Magdeburg besiegt HC Erlangen

Halle (Saale) - Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg testet erstmals in der Vorbereitung. Gegen den HC Erlangen siegt ein gemischtes Aufgebot aus Profiteam und der Drittligamannschaft SCM Youngsters souverän.

Der neue Rechtsaußen Isak Persson (23) lief nicht mit der Mannschaft auf und soll erst am kommenden Freitag zum Einsatz kommen.

Gegen den HC Erlangen siegte der SCM in Halle an der Saale mit 32:26 (13:12). Bester Werfer der Elbestädter war Philipp Weber (31) mit neun Treffern.

Für den SC Magdeburg beginnt die neue Saison in der Handball-Bundesliga am 7. September. Zu Hause in der GETEC-Arena wird der HSG Wetzlar als erster Gegner begrüßt.