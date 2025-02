Erstes Duell nach Anschlag: SC Magdeburg im Top-Spiel gefordert

Magdeburg - Das Finale der Handball-WM liegt erst wenige Tage zurück. Und in der Bundesliga steht ein Top-Spiel bevor. Für den SC Magdeburg ist es das erste Duell nach dem Anschlag in der Stadt.

Die Handballer vom SC Magdeburg gehen unter der Leitung von Trainer Bennet Wiegert (43) nach dem Anschlag das erste Mal wieder aufs Feld. © Axel Heimken/dpa

Für SCM-Handballer und Trainer Bennet Wiegert (43) wird der Start in die Rückrunde der Bundesliga emotional. Es ist das erste Spiel des Clubs nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt am 20. Dezember.

Die schrecklichen Vorfälle mit sechs Toten und fast 300 Verletzten sind auch bei Wiegert noch sehr präsent. "Ich bin in dieser Stadt geboren, es ist meine Heimatstadt. Ich bezweifle, dass man da jemals drüber weg kommt", sagte der 43-Jährige.

Nun aber wollen er und sein Team sich wieder komplett dem Sport widmen. "Wir sind in der Aufarbeitung jetzt so weit, dass ich uns in der Lage sehe, wieder Handball zu spielen", sagte Wiegert weiter.

Nur sechs Tage nach dem Finale der Weltmeisterschaft tritt der aktuelle Meister am Samstag (20.30 Uhr/Dyn) beim Rekordtitelträger THW Kiel an.

Dass es für den Tabellensechsten aus Sachsen-Anhalt gleich zu den drittplatzierten Kielern geht, nimmt der Magdeburger Coach gelassen: "Man muss den Spielplan so nehmen, wie er kommt."