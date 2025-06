Rathausempfang für Champions-League-Sieger SC Magdeburg

Magdeburg - Das Sommermärchen wurde wahr: Der SC Magdeburg siegte am Sonntagabend im Final Four und wurde bereits zum dritten Mal Europapokalsieger . Jetzt werden die Werfer mit einem besonderen Empfang begrüßt.

Champions-League-Sieger SC Magdeburg wird am Montag im Magdeburger Rathaus empfangen. © Marius Becker/dpa

Wie auch in den Vorjahren wird der Magdeburger Klub nach seiner Riesen-Errungenschaft von den Fans und der Stadt auf dem Alten Markt empfangen.

Die Meister von Europa um Trainer Bennet Wiegert (43) treffen voraussichtlich 18 Uhr am Rathaus ein und dürfen sich dann in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

"Was für ein Erfolg!", schreibt Oberbürgermeisterin Simone Borris (62, parteilos) auf Instagram, "Einmal mehr ist unser SC Magdeburg über sich hinaus gewachsen und holt den Champions League Titel in die schönste Stadt der Welt!".

Borris hatte die Partie gegen den deutschen Meister Füchse Berlin am Sonntag live verfolgt. "Ich bin so unglaublich stolz auf unsere Jungs, den Trainerstab, das Betreuungsteam und das gesamte Team drumherum!", so die 62-Jährige weiter.