Gescheiterte Fuchsjagd: SC Magdeburg unterliegt Berlin im Auswärtsspiel!

Berlin – Für den SC Magdeburg stand am heutigen Mittwochabend das Gastspiel bei den Füchsen Berlin auf dem Programm. Am Ende verlor der SCM gegen die Hausherren in einer fesselnden Handball-Partie mit 31:26 (14:12). Die Grün-Roten verpassten ihren dritten Sieg in Serie zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison.