Hurra! SC Magdeburg feiert Triple-Triumph ausgiebig mit Fans

Nach dem Balkonauftritt trugen sich die Handballer im Rathaus noch ins Goldene Buch ein - es war der vierte Eintrag in vier Jahren.

Zuvor hatte sie es sich nehmen lassen, die Meisterschale nach dem 37:34 beim Bundesligafinale gegen die HSG Wetzlar persönlich an Kapitän Christian O'Sullivan (32) zu übergeben.

"Die Landeshauptstadt gratuliert den Spielern, Trainern, Betreuern und allen, die einen Anteil an diesen Erfolgen haben", sagte Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris (61, parteilos) als Gastgeberin.

Nach der Übergabe der Meisterschale präsentierten Team und Staff des deutschen Meisters am Sonntagabend seine Trophäen vom Rathausbalkon aus vor etwa 4000 Menschen.

Magdeburg spielt eine außergewöhnliche Saison, bisher mit der Meisterschaft, dem Pokalsieg und dem Weltpokalerfolg. Dazu hat der SCM am kommenden Woche noch eine weitere Titelchance: Beim Final Four in Köln wollen die Magdeburger wie im Vorjahr den Champions-League-Titel gewinnen.