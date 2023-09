Kein Einsatz für SCM-Spielmacher trotz Spielberechtigung: "Schildbürgerstreich"

Magdeburg - Am gestrigen Sonntag fuhr der SC Magdeburg gegen den HSV Hamburg vor einer Kulisse von 6422 Zuschauern einen deutlichen Heimsieg ein. Dennoch war die Smarason-Sperre das große Thema. Der SCM verzichtete auf den Isländer, obwohl dieser nach einer Blauen Karte von der automatischen Sperre befreit worden war. "Das, was wir die letzten 48 Stunden erlebt haben, grenzt an einen Schildbürgerstreich", sagte SCM-Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt (53).