"Musste nicht lange überlegen": SC Magdeburg holt Rückraumspieler aus Spanien!

Magdeburg - Meister SC Magdeburg verstärkt sich noch mal in der Breite. Mit dem Spanier Antonio Serradilla Cuenca (25) will der deutsche Handball-Meister vor allem die Abwehr festigen.

Der SC Magdeburg verpflichtet Rückraumspieler Antonio Serradilla Cuenca (25). © IMAGO/NTB/Beate Oma Dahle

Der 25-Jährige wechselt vom norwegischen Spitzenclub und European-League-Teilnehmer Elverum Handball an die Elbe. Dort erhielt er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025, teilte der SCM mit.

"In der vergangenen Saison haben wir sehr von unserer Kaderbreite profitiert, die maßgeblich zu den jüngsten Erfolgen beigetragen hat. Insofern haben wir jetzt noch die Gelegenheit genutzt, uns auch für die kommende Saison breiter aufzustellen", sagte Cheftrainer und Geschäftsführer Sport Bennet Wiegert (42).

"Mit Antonio bekommen wir besonders in unserem Deckungsverbund eine wichtige Option dazu, um die Belastungen in den kommenden vier Wettbewerben plus Super Cup besser verteilen zu können", so der 42-Jährige weiter.

Der Rechtshänder Cuenca kam im Februar 2023 vom spanischen Erstligisten Logrono La Rioja nach Elverum und absolvierte bislang 14 Spiele für die spanische Nationalmannschaft. Nach dem obligatorischen Medizincheck soll er noch in dieser Woche in die laufende Saisonvorbereitung des SCM einsteigen.