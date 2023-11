Nächster Sieg! SC Magdeburg setzt sich auch in Balingen durch

Balingen – Vermutlich war eine Favoritenrolle selten so eindeutig verteilt wie an diesem Nachmittag in Balingen. Der SC Magdeburg reiste mit 16 Pflichtspielsiegen in Folge zum Schlusslicht nach Baden-Württemberg. Dass diese Serie reißen könnte, hat niemand gedacht. Dass sich der SCM beim 34:28-Auswärtssieg so schwertun würde, aber auch nicht.