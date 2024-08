Neue Handball-Saison eröffnet: SC Magdeburg will Trophäen-Schrank weiter füllen

Ein weiterer Titel auf dem Briefkopf des SC Magdeburg wäre ganz nach dem Geschmack von Trainer Bennet Wiegert. © Andreas Gora/dpa

"Supercup-Sieger hört sich für mich nicht so schlecht an", sagte der Erfolgstrainer des deutschen Handball-Meisters, Bennet Wiegert, vor dem brisanten Duell mit Vizemeister Füchse Berlin um die erste Trophäe der neuen Spielzeit am Samstag (18.30 Uhr/Dyn) in Düsseldorf. "Mein Antrieb ist, den Supercup nach Magdeburg zu holen."

Nach der erfolgreichsten Saison der Vereinsgeschichte mit dem Gewinn der Meisterschaft, des DHB-Pokals und der Club-WM wollen die Magdeburger ihren Trophäen-Schrank weiter füllen.

Zumal ihre beiden Erfolge im Supercup lange zurückliegen: Der erste Sieg gelang 1996, der vorerst letzte 2001 - damals unter dem heutigen Bundestrainer Alfred Gislason.

Für den Isländer zählt der SCM auch in der neuen Spielzeit zu den heißen Meisterfavoriten - neben der SG Flensburg-Handewitt.

"Wir sind jetzt die Gejagten", sagte Wiegert über die Konstellation, "aber wir müssen sehen, wie wir auch wegen der Ausfälle in die neue Saison starten."