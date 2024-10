SC Magdeburg im Dauerstress: "Mentale Mammutaufgabe"

Der SCM-Trainer Bennet Wiegert (42) hat gerade alle Hände voll zu tun: Sein Team hetzt von Spiel zu Spiel. © Marco Wolf/dpa

Nach dem 31:24-Heimsieg am Sonntag in der Bundesliga gegen Frisch Auf! Göppingen stehen nun die Partien in der Champions League gegen Kielce am Donnerstag (20.45 Uhr) und in der Liga bei Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt am Samstag (15.45 Uhr/ beide Dyn) bevor.

"Das ist eine mentale Mammutaufgabe für die Spieler", sagte Trainer Bennet Wiegert, der zugab, zuletzt aufgrund des hohen Spielaufkommens auch schon mal selbst bei den Gegnern durcheinandergekommen zu sein.

Drei Ansetzungen in einer Woche, insgesamt zwölf Begegnungen innerhalb eines Monats, dazu die Reisen – für Trainer und Mannschaft ist die Herausforderung immens.

"Viel Training gibt es momentan nicht", sagte Wiegert. "Aber darauf muss ich verzichten, um das Risikopotential für eine Verletzung nicht noch mehr zu steigern. Nichts ist wichtiger als der gesunde Kader."