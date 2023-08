SC Magdeburg: Kantersieg gegen die HSG Wetzlar zum Saisonauftakt!

Magdeburg – Ungefährdeter Auftaktsieg in die neue Saison für den SC Magdeburg : Der SCM schlägt die HSG Wetzlar abgeklärt mit 31:15 (13:8). Die Mittelhessen blieben in ihrem Heimspiel chancenlos gegen den amtierenden Champions-League-Sieger aus der Domstadt.

Der SC Magdeburg ließ sich besonders in Folge der Überzahlsituation nicht zweimal bitten und kontrollierte die erste Halbzeit ab der 10. Minute. Die Magdeburger spielten fokussiert, machten kaum technische Fehler, waren definitiv die bessere Mannschaft in den ersten 30 Minuten.

Die erste gute Nachricht gab es schon vor dem Anwurf in der Buderus Arena Wetzlar: Ómar Ingi Magnússon kehrte in den Spieltags-Kader zurück – feierte sein Comeback. Der Isländer und MVP der Meistersaison 2022 war etwa sechs Monate wegen einer Fersen-OP im Februar ausgefallen.

Die Magdeburger wussten das Spiel zu dominieren und konnten einen deutlichen 31:14-Sieg nach Hause bringen. Am Ende war es ein Klassenunterschied.

Der SCM war in der zweiten Halbzeit zu gut für die Mittelhessen, die über 13 Minuten ohne eigenes Tor blieben und dem SCM in jeder Hinsicht unterlegen waren.

In der 41. Minute führten die Magdeburger das erste Mal mit zehn Toren – 19:9.

Gleich nach Wiederanpfiff schien der SCM den Deckel auf die Partie machen zu wollen. Fehler der HSG Wetzlar wurden konsequent ausgenutzt, die selbst nicht in der Lage waren, die eigenen Chancen zu nutzen.

Der SC Magdeburg trifft am nächsten Sonntag auf die SG Flensburg-Handewitt. Anwurf zum Topspiel ist um 15 Uhr in der heimischen GETEC-Arena. Für die HSG Wetzlar geht es am selben Tag im Auswärtsspiel um 16.30 Uhr gegen den THW Kiel.