SC Magdeburg: Trainer Wiegert sieht noch Chancen auf die Champions League

SCM-Trainer Bennet Wiegert (42) will die Hoffnung auf die Champions League noch nicht aufgeben. © Frank Molter/dpa

Vor der Begegnung gegen RK Zagreb am Mittwoch (18.45 Uhr) sagte Trainer Bennet Wiegert (42), die Mannschaft sei weit davon entfernt, den Wettbewerb abzuschenken und sich nur auf die Bundesliga zu konzentrieren.

"Beide Wettbewerbe haben für uns eine hohe Priorität", sagte Wiegert.

Nach sechs Spielen haben die Magdeburger derzeit erst einen Sieg zu Buche stehen und werden das ursprünglich ausgegebene Ziel, einen der ersten beiden Plätze nach der Gruppenphase zu belegen und damit direkt ins Viertelfinale einzuziehen, mit großer Wahrscheinlichkeit verfehlen.

"Ich habe Vertrauen in die Jungs und weiß, dass sie noch punkten können. Wir waren auch in Barcelona gar nicht so weit weg, auch wenn das Ergebnis etwas anderes sagt. Wir schauen, wie wir diesen Wettbewerb noch maximal für uns nutzen können und dann in hoffentlich anstehenden K.o.-Spielen über uns hinauswachsen können", betonte Wiegert.

Zagreb sieht er als wichtigen Kontrahenten um die Teilnahme am Achtelfinale.