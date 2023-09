SC Magdeburg triumphiert im Giganten-Duell gegen den THW Kiel

Magdeburg – Es war das Spitzenspiel am 7. Spieltag der Handball-Bundesliga. Am heutigen Samstagabend gastierten die Zebras aus Kiel zum Duell der Giganten in Magdeburg. Angesichts der Tabellensituation durften sich beide Mannschaften keine Niederlage erlauben. In einem mitreißenden Spiel gelang es dem SC Magdeburg schließlich, sich mit 34:31 (17:15) durchzusetzen.